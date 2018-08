US Open backar – ber om ursäkt

Alizé Cornet tog av sig tröjan – och varnades för osportsligt uppträdande. Men när Novak Djokovic och flera andra herrspelare gjorde samma sak utdelades ingen varning.

Nu ber arrangören för grandslam-tävlingen US Open i New York om ursäkt.

"Alla spelare får byta sina tröjor när de sitter i sina stolar. Det är inget brott mot reglerna", skriver organisationen i ett uttalande.

"Vi beklagar att Ms Cornet fick en varning. Vi har uppdaterat vår policy och det kommer inte att hända i framtiden."

Matcherna i US Open har plågats av extrem värme, och under Johanna Larssons seger mot just Alizé Cornet nådde temperaturen 32 grader.

– Att spela bäst av fem set i den här värmen är knappt mänskligt faktiskt. Definitivt kommer vi se spelare som får yrsel och kramp. Värmen kommer att spela en stor roll för resultaten här, sade Larsson.