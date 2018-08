USA kapar bidrag till ännu ett FN-organ

Fakta

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter är FN:s högste ansvarige för frågor rörande organisationens arbete med mänskliga rättigheter. Han eller hon är också chef för den byrå inom FN:s sekretariat som brukar kallas MR-kontoret, men som egentligen heter Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

OHCHR har sitt huvudkontor i Genève.