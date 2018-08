Aaron Lee Tasjan tar ännu ett kliv mot popen

Aaron Lee Tasjan ALBUM. Karma for cheap

Nashvillebaserade gitarristen, sångaren och låtskrivaren Aaron Lee Tasjan är både vanlig och udda. Efter att ha gjort kometkarriär som ung gitarrist tackade han nej till en stipendium­finansierad utbildning på Berklee för att flytta till Brooklyn för att samarbeta med musiker i skarpt läge. Hans intresse för musikhistoria och vördnad för influenser överträffas endast av hans förmåga att leverera smarta, medryckande gitarrsolon.

I texterna lurar humor i varje hörn samtidigt som Tasjan har tankar om livet, ett slags vägledning både för sig själv och för oss som lyssnar.

Live är han en magnet, i studio något mer krävande.

”Karma for cheap” är hans tredje soloalbum och är ytterligare ett steg bort från den americana han tog avstamp i när han började sin solokarriär. Beatlesfans titta hit, för åtminstone hälften av låtarna har tydliga influenser från de fantastiska fyra och framför allt "Revolver". Även Bowie och Petty är föregångare.

På ett sätt är det en distraktion att lyssna efter likheter med andra artister. Men belöningen kommer i gitarrsolona som både får mig att vilja återupptäcka George Harrison och lyssna ännu en gång på Tasjans låt.

Efter albumets tio låtar kommer två bonusspår som bryter konceptet. Rockiga ”City of Angels” skulle redan kunna vara en coverbands­­klassiker på irländska pubar. ”My whole life is over” har också hitpotential, i genren ballad i smäcker femtiotalsstil. Men den är laddad av svart humor. Och lyckas även få in en blinkning till ”While my guitar gently weeps”.

