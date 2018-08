Fler biljetter till Mia Skäringers turné

Den 2 november startar Mia Skäringers turné med "Avig Maria – no more fucks to give". Nu släpps fler biljetter till flera av föreställningarna, enligt ett pressmeddelande.

Showen är en uppdaterad version av föreställningen "Avig Maria... och sångerna jag gråtit till" som Mia Skäringer turnerade med för fyra år sedan. På den nya turnén följer Hampus Nessvold och ett sexmannaband under ledning av Stefan Sporsén med.

De nya biljetterna släpps till föreställningarna i Linköping, Göteborg, Halmstad, Malmö och Stockholm.