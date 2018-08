Fyra av tio drack varannan dag på semestern

Fakta

Sifo genomförde undersökningen med frågan "Hur ofta under semestern drack du alkohol?" via en webbpanel. Sammanlagt svarade 1 140 personer under perioden 20–23 augusti. 207 personer mellan 18–34 år svarade, 500 personer i åldern 35–54 år och 433 personer över 55 år.