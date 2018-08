Hope Solo stämmer förbundet

Den tidigare amerikanska landslagsmålvakten Hope Solo stämmer det amerikanska fotbollsförbundet. Anledningen är ojämlika löner mellan damer och herrar.

Hope Solo, 37, tog under karriären två OS-guld med USA och ansågs under flera år vara en av världens bästa målvakter innan hon lade handskarna på hyllan 2016. 2015 anmälde hon och fyra andra lagkamrater i USA:s VM-lag det amerikanska fotbollsförbundet till jämställdhetsombudsmannen, just på grund av löneskillnaderna. Men sedan dess har inga förändringar skett. Därför väljer nu Solo att stämma förbundet.