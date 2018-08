"Sällsynt att skildra kvinnor som människor"

Fakta

Född: 1973 i Aten i Grekland.

Bakgrund: Utbildad vid Stavrakos filmskola i Aten. Började spela in dansvideor i samarbete med grekiska koreografer, samt gjorde reklamfilmer, musikvideor, kortfilmer och satte upp teaterpjäser. Debuterade med långfilmen "Kinetta" 2005. Hans senaste "The killing of a sacred deer" hade premiär vintern 2017.

Priser: "Dogtooth" fick pris i kategorin Un certain regard på filmfestivalen i Cannes 2009 och nominerades också som bästa ickeengelskspråkiga film till Oscarsgalan 2011. "The lobster" nominerades till en Oscar för bästa manus 2015. "The killing of a sacred deer" prisades för bästa manus på filmfestivalen i Cannes tidigare i fjol.

Aktuell med: "The favourite", som får svensk premiär i början av nästa år.