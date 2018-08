Trump avfärdar Watergate-reporter

USA:s president går till ny attack mot landets medier. Bland annat anklagar Donald Trump "slarvige" Carl Bernstein – en av reportrarna som avslöjade Watergate-skandalen – för att hitta på nyheter.

Bland en lång rad inlägg på Twitter skriver Trump att den välkände Bernstein är "en man som lever i det förgångna", som "blir skrattad åt över hela landet".

Carl Bernstein avslöjade tillsammans med Bob Woodward den så kallade Watergate-skandalen, som tvingade president Richard Nixon att avgå 1974. Woodward släpper senare i år en bok som ska handla om Trumps tid i Vita huset.

Även mediebolaget CNN har attackerats hårt under torsdagen av presidenten. Bakgrunden är att CNN nyligen rapporterade, med hänvisning till flera anonyma källor, att Trumps ex-advokat Michael Cohen sagt att presidenten hade kännedom om ett möte 2016 där ryska personer förväntades dela med sig av komprometterande material om den dåvarande presidentkandidaten Hillary Clinton.

En av dessa källor, Michael Cohens advokat, har senare trätt fram och tagit tillbaka sitt uttalande, men enligt CNN gör det ingen skillnad för rapporteringen. Kanalen står fast vid uppgifterna.

"CNN slits itu från insidan på grund av att de sitter fast i en stor lögn och vägrar att erkänna misstaget", skriver Donald Trump, och tillägger sedan att han tycker att kanalens högste chef borde få sparken.

"Jag kan inte poängtera starkt nog hur totalt oärliga många medier är. Sanningen spelar ingen roll för dem, de har bara sitt eget hat och agenda."

I ett annat av de ovanligt många inlägg som Donald Trump twittrade ut under torsdagen upprepar han ett tidigare kritiserat utspel om att medier är "folkets fiende" ("Enemy of the people").

I Boston, också på torsdagen, ställdes en man från Kalifornien inför rätta. Han anklagas för att ha hotat att döda anställda på tidningen Boston Globe, som han ska ha kallat "folkets fiender" i telefonsamtal. Detta uppges han ha velat göra för att tidningen ledde den amerikanska pressens samlade försvar av pressfriheten, som följde Donald Trumps senaste attacker.

"I en tid där politisk polarisering ökar, och när masskjutningar inträffar allt oftare, måste medborgare vakta sin egen politiska retorik. Annars gör vi det", säger Andrew Lelling, delstatsåklagare i Massachusetts som nominerades av Donald Trump, i en kommentar till rättsfallet.