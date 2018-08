Amerikansk kvinna döms – för att ha röstat

När hon kom till vallokalen i Forth Worth och hennes namn inte fanns i röstlängden blev hon förvånad. Men hon beslutade sig ändå för att lägga en provisorisk röst och hoppas att det bara blivit något fel. Vad hon missade var det finstilta. På röstsedeln gick att läsa att det är ett brott att rösta i Texas om man inte har rätt att göra det.

Och det hade inte Mason, enligt delstatens strikta vallagar. 43-åringen var nämligen villkorligt frigiven från ett fängelsestraff hon avtjänat för skattebrott. I Texas får dömda brottslingar inte rösta under tiden som de avtjänar sitt straff, även om de inte sitter inlåsta.

– Vi borde få göra det. Vi betalar skatt. Det är min åsikt i alla fall, säger Mason som hävdar att hon inte hade en tanke på att hon kunde begå ännu ett brott genom att försöka delta i presidentvalet 2016.

Tre månader efter Donald Trumps seger kallades flerbarnsmamman till en domstol i Forth Worth, hon fördes bort i handfängsel och fick tillbringa natten i häktet, skriver tidningen The Guardian . I torsdags dömdes hon till fem års fängelse för bedrägeri i samband med val samt tio år i federalt fängelse för att ha brutit mot reglerna under sin villkorliga frigivning.