Därför har Etiopien drabbats av "Abiymani"

Han har kallats profet, frälsare och Guds son. Etiopiens nye premiärminister Abiy Ahmed sprider hopp genom alla förändringar som han på kort tid har drivit igenom. Men det är en skör och farlig process – och än är han inte i mål.

Afrikas yngste ledare, 42-årige Abiy Ahmed, tillträdde som Etiopiens premiärminister i april. Och han satte genast i gång med ett omfattande reformarbete för att styra det auktoritära Etiopien i mer demokratisk riktning. På bara några månader har han hunnit frige fängslade regimmotståndare, tillåtit tidigare förbjudna radiostationer, bloggare och tv-stationer samt skrivit under ett fredsavtal med Eritrea.

– Det är "make it or break it" för Abiy. Han har inte fullt stöd för alla reformer från sitt parti. Parlamentet är inte valt på ett reformmandat och motkrafter kan slå tillbaka, säger Kjetil Tronvoll, professor i freds- och konfliktstudier vid Bjørknes høyskole i Oslo.

– Därför måste han kasta upp alla bollar i luften samtidigt, för att skapa det momentum som krävs. Skulle han ta en reform i taget är det större risk för att motståndare skulle kunna stoppa eller fördröja dem.

Taktiken har fungerat. Abiy har fått brett folkligt stöd och hans ansikte syns numera på allt från klistermärken till t-shirtar i huvudstaden Addis Abeba. Den febriga stämningen kallas ibland "Abiymani" och många talar ganska öppet om hur de ser premiärministern som en slags profet eller Guds son.

Populariteten märktes även av när Abiy i juli besökte USA för att träffa några av de över 250 000 etiopier som är bosatta i landet. Då trängdes omkring 20 000 anhängare för att se den nye ledaren framträda i Minneapolis.

– Folk runt omkring mig grät. Att se detta var en dröm som gick i uppfyllelse, sade Gutama Habro till CNN

– Hoppet var en på en nivå som vi inte har sett sedan (USA:s tidigare president) Barack Obama valdes, instämde Mohammed Ademo.

Abiy Ahmeds popularitet har växt med hjälp av hans förmåga att bygga broar. Hans pappa är muslim och tillhör folkgruppen oromo samtidigt som hans mor var kristen och från folkgruppen amhara. Han pratar också flytande oromo, amhariska, tigrinska och engelska.

Och han är inte bara relativt ung själv utan han talar även till unga – och till äldre – så att alla kan relatera och förstå. Att nå ut till unga är extra viktigt eftersom 60 procent av Etiopiens befolkning är under 25 år.

– Han är en väldigt karismatisk ledare och förkroppsligar egentligen hela Etiopien, säger Kjetil Tronvoll.

– Han pratar om fred, försoning, kärlek och respekt och det är något nytt. Och han pratar om att visa respekt för oppositionen, att de ska få utrymme och respekteras och inte stigmatiseras, vilket har varit retoriken bland de tidigare ledarna.

Många menar att Abiy är mer av en pastor än en politiker. Hans språk och retorik skapar igenkänning och innebär en helt ny dynamik i Etiopien. Många känner sig nu hoppfulla om framtiden.

Men trots Abiys enorma popularitet innebär varje reform missnöje hos någon annan. I juni utsattes han för ett mordförsök då en handgranat kastades mot honom i samband med att han höll tal. Abiy har också en rad orättvisor och problem att ta itu med, bland annat oro, våld och hat mellan olika folkgrupper. Dessutom fortsätter det ännu allsmäktiga partiet EPRDF att kontrollera parlamentet och rättsapparaten. Därför är det extra viktigt att det pågående reformarbetet institutionaliseras, säger Tronvoll.

– Reformprocessen är väldigt skör. Om han dör i dag, vad händer då? Då blir det kaos. Reformerna måste institutionaliseras och det kan ta flera år att få till det.