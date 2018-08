Den sommaren: Sensationell dokumentär

Fakta

Dokumentärfilmare och regissör, född 1965 i Lund. Numera boende i Stockholm.

Startade SVT:s dokumentärserien Ikon. En av grundarna till produktionsbolaget Story. Filmkonsulent 1999-2002.

Slog igenom med dokumentären "Fuck you, fuck you very much" om Leila K 1998. Har med åren alltmer utvecklat metoden att göra dokumentärer av arkivmaterial. Hans film om hur svenska journalister skildrade Black power-rörelsen, "The Black power mixtape 1967-1975" (2011), gav honom två guldbaggar. I "Om våld" skildras kolonialism i Afrika. Och arkivmaterialet tar kanske mer plats än någonsin i "Den sommaren", som visar hittills opublicerat material från sjuttiotalets Hamptons utanför New York.