Du dör inte av att grannen röker på sin balkong, skriver Jens Zingmark i Sydsvenskan den 28 augusti.

Nej, det gör jag inte, i varje fall inte genom omedelbar påverkan. Men att mot sin vilja tvingas andas in oönskad cigarettrök är en plåga för väldigt många människor, vilket rökare i allmänhet har förvånansvärt svårt att inse. Problemet när det gäller rökning har diskuterats i all oändlighet och det är anmärkningsvärt att det skall vara så svårt att komma till rätta med. Förbud bör undvikas om det är möjligt. Här är det i grunden bara sunt förnuft som gäller: Om rökningen innebär obehag för omgivningen, då avstår man från att röka, annars får man röka hur mycket man vill. Den regeln passar in i alla sammanhang. Hur svårt kan det vara?

Lars Demuth