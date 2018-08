Who’s Who favorit i travderbyt

Who’s Who tillhör en av favoriterna att vinna svenskt travderby på Jägersro. I ådrorna rinner klassiskt derbyblod.

Pappa Mahrajah vann Derbyt 2009. Morfar From Above tog hem fyraåringarnas största lopp 2002.

I sulkyn varje gång – Örjan Kihlström.

Det är mycket som står på spel på söndag. Ett förstapris på hela fyra miljoner kronor men också en hel del känslor.

– Det skulle vara fantastiskt om Who’s Who vann Derbyt. Hästen är ju en produkt från Menhammar stuteri, alla hästarna är födda här ute på Eckerö, säger tränaren Pasi Aikio.

Sveriges största uppfödare är Margareta Wallenius Kleberg som äger Menhammar. From Above var hennes första stora stjärna som vann både Kriteriet, Derbyt och Elitloppet.

Maharajah vann Derbyt och Prix d’Amerique.

Båda hingstarna var avlat fram många bra hästar och det är säkert extra nervöst för Wallenius Kleberg, 80, när starten går.

– Det kommer att vara nervöst för väldigt många. Ägarna, stall Travkompaniet, har ju cirka 6 000 delägare och många kommer att vara på plats. Jag kommer också att vara väldigt spänd, det händer nog inte så ofta att man har en sådan här chans att vinna Derbyt, säger Aikio.

Who’s Who imponerade i uttagningsloppet förra veckan. Han visade väldigt fin styrka när han travade runt sina motståndare under slutvarvet.

– Just styrkan är hans främsta vapen, men han har också blivit snabbare i benen. Jag tror att han kommer att vara ännu lite bättre på söndag och den långa distansen (2 640 meter) är en klar fördel för min häst. Allt har varit bra i träningen i veckan, säger Aikio.

Om många kommer att vara nervösa och spända på söndag så är kusken Örjan Kihlström helt lugn.

– Nej, jag brukar inte bli nervös. Det ska bli roligt att få köra Derbyt med Who’s Who. En topphäst som verkar vara i väldigt bra form, han kändes fin i uttagningsloppet. Maharajah och From Above har förstås betytt mycket för mig och min karriär, säger Kihlström.

Enda bekymret för Kihlström är en värkande rygg. Han har tvingats avstå tävlingar den senaste veckan, men räknar med att köra på Jägersro i helgen.

– Det ska mycket till om jag inte ska köra Derbyt, säger han.

Fakta Senaste vinnarna av travderbyt 2017: Cyber Lane, Johan Untersteiner, 1.12,3. 2016: Readly Express, Jorma Kontio (tränare Timo Nurmos), 1.12,7. 2015: Conlight Ås, Erik Adielsson (Svante Båth), 1.13,6. 2014: Pochai, Örjan Kihlström (Båth), 1.12,3. 2013: Mosaique Face, Lutfi Kolgjini, 1.12,4. 2012: Pato, Peter Ingves (Petri Puro), 1.12,8. 2011: Beau Mec, Torbjörn Jansson (Nurmos), 1,13,6. 2010: Joke Face, Erik Adielsson (Kolgjini), 1.13,6. 2009: Maharajah, Örjan Kihlström (Stefan Hultman), 1.12,8. 2008: Sahara Dynamite, Jorma Kontio (Nurmos), 1.13,6.