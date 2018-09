Häxor, blod och hysteri på dansskola i Berlin

Fakta

Född: 1971 i Palermo i Italien.

Bakgrund: Nominerades till en Oscar för "Call me by your name" som kom 2017. Har också gjort filmer som "Kärlek på svenska" (2009), "A bigger splash" (2015) och "The protagonists" (1999).

Aktuell: Med "Suspiria", som bygger på Dario Argentos kultskräckfilm från 1977. I rollerna: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Mia Goth och Jessica Harper. Svensk premiär den 23 november.