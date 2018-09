Ta betalt för sopsorteringen via skattsedeln

Som en av de sista 25 procenten av landets kommuner ska nu en upphandling förberedas för källsortering av hushållsavfallet i vår kommun. Bättre sent än aldrig. Det kommer att innebära en ganska stor höjning av priset för tömningen av sopkärlen. Som svar på en interpellation från SPI-välfärden i våras kunde tekniska nämndens ordförande, Björn Magnusson, inte ange hur stor höjningen blir förrän upphandlingen är klar. Mycket märkligt eftersom vi inte efterlyste någon exakt summa. Gör som jag gjort, ring ett par kommuner som har infört källsortering!

I såväl Lunds som Eslövs kommuner låg årspriserna runt 1 000 kronor högre än vad ett normalhushåll betalar idag i Staffanstorp. Vi förstår att en i frågan splittrad allians inte vill ge något besked innan valet! Om man liksom tekniska nämndens ordförande har ett- enligt min åsikt- väl tilltaget årligt arvode utöver sin vanliga inkomst så slår det inget större ”hål” i ekonomin men för en pensionär vars enda inkomst är en pension ibland under 100 000 kronor så slår en sådan årlig utgiftsökning hårt i ekonomin!

Vårt förslag är att man tar ut kostnadsökningen via skattsedeln. Detta skulle innebära en betydligt rimligare fördelning för alla och i synnerhet för äldre med låg inkomst eller pension. Att ta det via skattsedeln är ju inte konstigare än att staten ska ta in radiolicensen den vägen.

Rolf Lind (SPI)

Hjärup