Underhållningsvärdet var inte mycket att hurra för, inte om vi jämför med den högoktaniga fredagsmatchen mot TPS Åbo med lattjo lajban-siffrorna 8–4. Nåväl Malmö Redhawks gjorde processen kort och vann i tillbakalutad stil mot Yunost Minsk, 4–1.

PÅ SKUGGSIDAN: Det var inte mycket till CHL-motstånd som Yunost Minsk bjöd på.

Å ANDRA SIDAN: Nyckeln mot vitryskt motstånd, även för Tre Kronor, brukar vara att spräcka nollan snabbt. Redhawks följde manus. Lars Bryggman styrde in ledningsmålet efter tolv sekunder.

PÅ SOLSIDAN: Vad har hänt med musiken i Arenan? Den har lyfts från en sömnig, oinspirerad nivå till betydligt något piggare. Nåja, några undantag fanns dock, men Another Girl, Another Planet med Only Ones var uppiggade. Öronen spetsas nu efter Out There in the Night med samma grupp.

PÅ SOLSIDAN (typ): På Arenans baksida stod Yunost Minsks buss vackert parkerad. Med klubblogo och vitryska registreringsskyltar. Google Maps föreslagna väg mellan metropolerna Malmö och Minsk är 158 mil lång. Det var emellertid bara spelarutrustningen som färdades i den ålderstigna bussen och endast från München, där Yunost Minsk, spelade i fredags. Från den tyska ölstaden är det bara 101 mil till Malmö, men bussen ska förstås tillbaka till Minsk. Avdelning kors och tvärs i Europa. Redhawks flyger till sina bortamatcher mot Minsk och TPS Åbo nästa veckoslut – med utrustning, därför krävs chartrad kärra, som enligt uppgift ska kosta lika mycket som att flyga reguljärt, åtminstone i det här fallet.

PÅ SKUGGSIDAN: Tempot sjönk betydligt i de två avslutande perioderna. Redhawks ledde med 3–0 efter 20 minuter och Minsk såg ut att hålla toppnivå – för allsvenskan. Resten blev en rätt gäspig transportsträcka.

Å ANDRA SIDAN: Minsk förlorade endast med uddamålet i sin CHL-premiär mot München.

PÅ SOLSIDAN: Marcus Sylvegård har fått finfin omgivning i Lars Bryggmans och Fredrik Händemarks sällskap. Lillebror Sylvegård ser mer robust ut, han har lagt på sig vikt och skridskoåkningen är explosivare. Kort sagt: steget mellan junior- och seniornivå ser ut att vara taget. Skottet är nittonåringens vassaste vapen i arsenalen. Han letar hela tid och utrymme för att kunna bruka sitt direktskott och glider gärna in i tomma ytor med nätt baklängesåkning och med en touch av Mike Bossy (googla!)