Who's Who lämnade konkurrenterna bakom sig

600 meter från mål hade Who’s Who och Örjan Kihlström avgjort Svenskt Travderby. Då lämnade han resten av konkurrenterna långt efter sig. – Jag kände att det var avgjort redan på baksidan. Det var bara att hålla i sig så att jag inte skulle ramla ur sulkyn.

Örjan Kihlström kunde kosta på sig att skämta sedan han vunnit Derbyt för fjärde gången.

Men nu var det lite speciellt, även för den annars så iskalle Örjan Kihlström.

Who’s Who är en son till Maharajah som Kihlström inte bara vunnit Derbyt med, utan även Prix d’Amerique. Farfar till Who’s Who är Frome Above som samma Kihlström vunnit Kriteriet, Derbyt och Elitloppet med.

– Det är alltid stort att vinna Derbyt, men det här är något extra. Who’s Who är också så lik sin pappa och jag har fått vinna så många lopp för kretsen kring hästen [Travkompaniet och Menhammar Stuteri].

Likheterna mellan Maharajah och Who’s Who?

– Det är egentligen otroligt hur lik han är sin pappa. På banan är han också en kopia av sin pappa, inte den snabbaste på 100 meter men med en förmåga att hålla hög fart en lång sträcka.

Den egenskapen utnyttjade Kihlström, när han attackerade 1100 meter från mål gick det fort resten av loppet. Så fort att det inte fanns någon konkurrent kvar in i slutkurvan och att sluttiden 1.12,0 är svenskt rekord.

Egentligen är det bara en sak som är ny: tränaren. Förr var det Stefan Hultman som tränade hästarna men sedan Hultman blivit sjuk har relativt okände Pasi Aikio tagit över ansvaret.

Nu fick han för första gången stå i centrum efter en stor seger.

– Jag njuter verkligen. Men det går inte att beskriva hur det känns, det är så stort att det måste upplevas.

Aikio tränar hästarna för Travkompaniet, ett jättelikt konsortium med flera tusen delägare, och hela hans karriär har fått ett jättelyft.

– Vi har haft ett generationsskifte i stallet, men nu fick vi visa att vi är tillbaka och vi har dessutom otroligt fina treåringar i stallet.

Who’s Who är försiktigt matchad, ser helt obrukad ut och kan bli Pasi Aikios första stora internationella stjärna.

– Vi har jobbat hårt för det här under en lång tid, så nu är jag helt enkelt överväldigad. Det är helt enkelt en dröm som har gått i uppfyllelse.