Biotoppen: "Superhjältarna 2" ny etta

"Superhjältarna 2" går rakt in på biotoppens förstaplats och lyckas därmed peta ner sommarens stora succéfilm, "Mamma mia – here we go again". Vida omtalade "Gräns" tar sig också in på listan, på plats sex.

1. (Ny) Superhjältarna 2