Peter Madsen kan slippa livstids fängelse

Fakta

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborgstrakten. Hon studerade bland annat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York. Hon läste även vid London School of Economics and Political Science.

Wall arbetade för flera internationella tidningar som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och The South China Morning Post i Hongkong.

Wall rapporterade från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Kim Walls reportage om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Kim Wall skulle skriva ett reportage om den danska rymdkapplöpningen. Den 10 augusti förra året följde hon med ubåtsbyggaren Peter Madsen på ubåten UC3 Nautilus. Hon hittades död i vattnet vid Amager drygt en vecka efter att ubåten sänkts medvetet. Danske ubåtsbyggaren Peter Madsen har av Köpenhamns byret (tingsrätt) dömts till livstids fängelse för mord. Domen har överklagats och påföljden ska prövas i landsretten (hovrätten) i september.