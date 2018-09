Hon missade senaste mästerskapet på grund av en korsbandsskada - nu sköt Sofia Jakobsson Sverige till VM. – Det här var min stora dröm när jag låg i soffan och såg EM och körde min rehab, när jag var i gymmet varje dag, sa den 28-åriga anfallaren.

Andra halvlek hade inte hunnit bli minuten gammal när Sofia Jakobsson sköt Sverige till en sommar i hennes andra hemland, Frankrike. Jakobsson spelar till vardags i Montpellier.

– "Kosse" (Kosovare Asllani) chippade bollen över backlinjen, jag kom halvt fri och la den i bortre. Det kändes som en fantastisk lättnad, efter skadan och allt, sa Sofia Jakobsson.

Hann du tänka?

– Man hinner tänka lite grand. Men samtidigt är det bara att gå på bollen, man har varit i de lägena många gånger och vet vad man ska göra.

Känslorna när du gjorde målet?

– De var så många. Det ska bli så otroligt att få spela VM nästa sommar.

Korsbandet i vänster knä gick av i början av 2017, förbundskaptenen Peter Gerhardsson valde snabbt att satsa på Jakobsson när hon väl var tillbaka förra hösten.

– Det var en speciell känsla att se EM från tv:n. Jag var så pass långt i min rehab, men ändå så längt ifrån. Mitt mål var att ta mig tillbaka till landslaget, det stora målet VM förstås. Nu är allt det andra bortglömt och framtiden ser ljus ut.

Hur länge har du längtat efter det här?

– Otroligt länge. Det har varit tuffa matcher på schemat, men vi klarade det här bra.

Offensivt har Sverige haft svårt - trots till och med ett OS-silver - på senare år. Det är svårt att inte dra paralleller till och reflektera över Lotta Schelins frånvaro sedan EM förra sommaren, ett EM då hon dessutom spelade skadad och hade haft ett tufft år bakom sig.

– Hon var en fantastisk spelare med mycket rutin. Det är klart hon är saknad som spelare, hon kommer att ha en stor plats i historieböckerna, men vi klarade oss. Vi har inte behövt förändra vårt spel så mycket.

Sverige kontrollerade matchen rakt igenom. Elin Rubensson hade första halvleks bästa lägen - Danmark nästan inget alls.

– Tycker det var en jättetajt match. De har rätt mycket boll i första, men vi får energi i andra - fast de försöker trycka på. Vi försvarade oss bra och kunde ställa om snabbt, menade Sofia Jakobsson.

Faktum var att Sverige höll Danmark högt upp i banan, det var ytterst få gånger som hemmalaget tog sig in i straffområdet. Hade några minuter i mitten av halvleken, då det blev lite kalabalik.

Men inte ens i slutet när Danmark slängde in och fram all offensiv kraft man hade, blev det särskilt farligt på de bollar som pumpades in framför mål.

– Nej, vi hade bra kontroll.

Till sist - kan man jämföra ert OS-silverlag med det här laget?

– Det går aldrig att jämföra trupper. Varje trupp har sin grej. Vi får se vad vi ska bjuda på i VM, sa Sofia Jakobsson - leende, men förvånansvärt samlad, efter att ha skjutit Sverige till Frankrike.