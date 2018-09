Ja, jag är en nimby!

Med handen på hjärtat, skulle inte du opponera dig om ett företag ville anlägga ett industrikomplex vid din lilla by på landet? Om kommunen ville bygga ett avloppsreningsverk runt husknuten eller som i Svedala kommuns fall, en gigantisk fängelsebyggnad, med murar och taggtråd?

Ett fängelse behöver ligga någonstans. Det är sant. Betyder det att det kan ligga var som helst?

På sjuttiotalet ville Malmö kommun anlägga en soptipp vid Torups slott. Det är så kuperat, så sopberget kommer inte synas, hette det då. Man ansåg inte heller att det fanns mycket att bevara vad gäller växtlighet i området. Baraborna protesterade och man valde till slut att istället expandera Spillepengen.

År 2018 anlitar man en pr-byrå för att stävja opinionen. Svedala kommun handlar upp Kriminalvårdens opinionsbildare Gullers Grupp i syfte att sälja in projektet hos Svedalaborna. Kritiska röster dränks i informationsflödet och kommunens medborgare förringas med yrkesmässig skicklighet.

Varför ska jag som kommuninvånare betala för att bli indoktrinerad? Jag efterlyser saklighet i frågan om fängelseetableringen och framför allt vill jag att mina politiker styrs av en moralisk kompass.

Anja Malmqvist

Kristdemokraterna Svedala

Fotnot: Nimby är en förkortning av Not in my backyard, översatt Inte på min bakgård.