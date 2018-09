Minns du de politiska skandalerna?

En politiker poserar med vapen och förklarar krig mot Dagens Nyheter. En annan tar familjen till Rom och låter skattebetalarna betala. Med några få dagar kvar till valet är det dags att friska upp minnet – här är sommarens avslöjanden och politiska skandaler.

Moderaterna: "Press E to destroy DN"

I augusti delar riksdagsledamoten Hanif Bali (M) en bild på sig själv i sociala medier med fyra vapen och texten "Hanif & DN at war". "Press E to destroy DN" (Tryck E för att förstöra DN) skriver Bali vid ett bildmontage, där han själv poserade med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen. På bilden, som Bali publicerade på sitt Instagramkonto, stod "Call of duty – Hanif & DN at war", en anspelning på datorspelet Call of duty.

Mediehusens branschorganisation TU ber om ett möte med partisekreterare Gunnar Strömmer. Bali själv kallar incidenten för satir.

Socialdemokraterna: Försvarslobbyism

Försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare avgår efter artiklar i Dagens Nyheter om kopplingar till försvarslobbyism. Pressekreterarens konsultföretag skrivs över på familjemedlemmar i samband med att hon gör entré i regeringskansliet. Samtidigt lämnar hon den styrelsen för en lobbyorganisation hon sitter i, som företräder bolag som producerar tjänster och utrustning för civil säkerhet.

Ett drygt halvår senare höll hon ändå ett föredrag vid föreningens vårkonferens, och hon har sagt till DN att föredraget handlade om hur försvarspolitiken ser ut.

Kristdemokraterna: Fyra nätter i Rom

Kristdemokraternas riksdagsledamot Caroline Szyber har åkt på jobbresor utan att göra avdrag för familjemedlemmar som följde med. Bland annat på semester till Rom tidigare i år för att följa det italienska valet. På resan hade hon familjen med sig och alla bodde på hotell under fyra nätter för 9 485 kronor på riksdagens bekostnad.

Om anhöriga följer med ska ledamoten själv stå för 25 procent av kostnaderna – men så har inte skett.

Szyber själv beklagar det som hänt och menar att det rör sig om ett missförstånd. Pengarna har nu betalats in – och KD har meddelat att man har fortsatt förtroende.

Sverigedemokraterna: "Bluffkriget" i Syrien

En lokal SD-politiker i Östergötland säger inför SVT:s kamera att kriget i Syrien är "ett bluffkrig". I en TV-panel hävdar samme politiker att de som flytt till Sverige knappast gjort det på grund av krig, utan snarare är "ekonomiska migranter". "Alltså det här snacket hela tiden om att det är flyktingar, det finns ju inga flyktingar. Det är jag övertygad om. Det är ekonomiska migranter som kommer hit för att få bidrag." säger politikern i SVT.

Befängt, kommenterade partiets ordförande i Östergötland. Men att förneka kriget i Syrien är inte skäl nog för att uteslutas ur partiet.

Centerpartiet: Möte med Grå vargarna

Den lokala toppkandidaten Mikail Yüksel stryks plötsligt från C:s riksdagslista i Göteborg. Orsak? politikern ska tidigare ha haft samröre med den turkiska högerextrema organisationen Grå vargarna, men inte berättat om det för partiet.

Toppkandidaten själv menar att han bara varit på ett möte, och att han informerade partiet om det innan han nominerades.

C har bestämt sig. Nu kan han dock inte längre bli invald till riksdagen via personkryss.

Miljöpartiet: "Business class"

Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) flyger ofta business class – fastän statsråd i första hand ska välja det billigaste alternativet. Avslöjandet görs av Expressen som rapporterar att Lövin totalt rest för 1,5 miljoner kronor som statsråd, en halv miljon mer än Löfven.

Ministern själv förklarar sig med att hon behöver vara fräsch till viktiga möten efter långa resor, samt säkerhetsaspekten.

Liberalerna: Judar "orena oäktingar"

Den liberala Malmöpolitikern fick bidrag till integrationssatsningar. Men på Facebook kallade han judar och armenier för "orena oäktingar", rapporterade Kvällsposten i slutet av sommaren.

Kommunpolitikern själv menar att det skapats falska Facebook-konton i hans namn. Men Liberalerna i staden har valt att stänga av politikern från sina uppdrag.

Vänsterpartiet: Mejl och sms-trakasserier

Vänsterpartiet petar i början av sommaren sitt toppnamn Emma Wallrup från riksdagslistan för Vänsterpartiet i Uppsala län, efter att hon anklagats för trakasserier mot en manlig partikollega.

Partiet har bland annat låtit en arbetsrättsjurist göra en utredning. Partikollegan har i sin tur polisanmält Wallrup för ofredande efter att ha fått stora mängder mejl och sms.

Wallrup har själv förnekat alla anklagelser om trakasserier.

Flera lokala socialdemokrater har fått lämna poster och kandidaturer sedan det avslöjats att de spridit falska påståenden om Moderaternas och Sverigedemokraternas politik i sociala medier på arabiska. Inlägg på Facebook innehöll bland annat felaktiga påståenden om att M och SD vill stänga moskéer och islamiska begravningsplatser.

Moderaterna har tagit upp den falska informationen vid ett möte med valobservatörer från den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE som är på plats i Sverige för att övervaka valprocessen.