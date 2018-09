Muskler, vilt sväng och ett rop på rättvisa

Red Baraat ALBUM. Sound the people

Vad händer om man mixar sydasiatisk och balkansk bröllopsmusik, pop, bhangra, funk, storbandsblås, rap och stilen hos de marscherande brassbanden i New Orleans?

Ja, risken är väl ganska stor för att man går mentalt vilse och måste tas in på någon klinik för omprogrammering. Men hittar man rätt kan resultatet bli Red Baraat.

Maskinisten bakom denna Brooklynbaserade grupp är bandledaren Sunny Jain från amerikanska Rochester, son till ett par från Punjab. Han skriver låtarna och piskar på sin dholtrumma i perfekt tandem med Chris Eddletons trumset.

Dhol är ett måste i Bollywood­filmer och ordet "baraat" står i Pakistan och delar av Indien för brudgummens bröllopsprocession, så kopplingen österut är stark.

Till detta femte album trimmades Red Baraat ned till sex man; trumpet, sopransax, gitarr och sousafon är resten av instrumenten. Men gäster har bjudits in och soundet är fortfarande synnerligen muskulöst och svänget inte mindre. Detta är sannerligen dansmusik.

Sunny Jain säger sig ha svårt att inte kommentera tiderna vi lever i och kallar nya "Sound the people" ("låt folkens röster ljuda") för ett upprop mot orättvisorna och ojämlikheten. Detta ekar framför allt i den tunga, brännande titel­låten med rap av Heems om att vi alla hör ihop, även om det byggs murar. Together we sound/together we down.

Det är talande för Red Baraats bredd att det spåret ramas in av ett poem om vibrationerna som genomsyrar allt, till en meditativ gruppimprovisation, och glatt dursväng i den indisk-karibiska melodin "Moray gari suno".

