Sverige får noll kronor för en VM-plats

När Sveriges herrar kvalificerade sig till VM i Ryssland belönade Fifa Svenska fotbollförbundet med drygt 80 miljoner kronor.

Om damerna tar sig till VM i Frankrike kammar man noll.

Orättvisorna inom fotbollen blir som tydligast när det är stora mästerskap.

Lyckas Sveriges damer ta sig till VM i Frankrike sommaren 2019 får man glädja sig åt framgången.

Några pengar handlar det inte om.

– Det finns ingen kvalificeringsersättning kopplat till dam-VM. Vi tycker att det borde finnas en ersättning till länder som kvalar in till VM, men det finns inte, säger Håkan Sjöstrand, generalsekretare på Svenska fotbollförbundet.

Herrlandslagets succé, laget gick till kvartsfinal där man förlorade mot England, innebar att bruttointäkten för VM i Ryssland hamnade på runt 140 miljoner, ett rejält tillskott i förbundets kassa.

Tar sig damlandslaget till VM så kommer Svenska fotbollförbundet att få ersättning från Fifa om laget lyckas ta sig vidare, ju längre laget går i turneringen desto mer pengar.

– Vad det innebär ekonomiskt har vi inte fått reda på än. Vi har inte fått ramarna för VM, säger Sjöstrand.

Även om Sverige inte får kvalificeringspengar från Fifa kommer de som spelar Blågult till VM att få en ersättning av Svenska fotbollförbundet. Hur stor belöningen blir vill Sjöstrand inte avslöja.

– Vi ger dem en viss ersättning, men hur mycket stannar mellan oss.

Under VM i Ryssland fick de klubbar som släppte spelare till landslaget 72.000 kronor per dag under en period som sträckte sig från två veckor före VM tills laget åkte ut.

Sverige har lyft frågan om en ersättning till klubbarna för damerna också ett flertal gånger, bland annat under Fifa-kongressen i Ryssland i somras, men ännu inte fått gehör för förslaget.

– Vi har tydligt framfört att den sortens ersättning måste gälla damfotbollen också och den ska in redan till VM i Frankrike. Det finns en förståelse för att den inte läggs på samma nivå som herrarnas men strukturerna måste till.

Sjöstrand vill även se en utbildnings- och solidaritetsersättning vid internationella övergångar, precis som på herrsidan.

– Den är jätteviktig när vi nu ser att många av de stora internationella klubbarna börjar satsa på damfotbollen. Våra svenska klubbar kommer utbilda bra spelare och borde få ta del av pengarna. Vi får aldrig ge upp utan måste fortsätta driva frågorna tills vi får till förändringar. Det vi anser vara självklart är inte lika självklart för andra.