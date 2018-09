Alliansåren gav Svedala mer välfärd, inte mindre

Ambjörn Hardenstedt (S) varnar väljarna i Svedala för Alliansens skattepolitik och påstår att den urholkar välfärden. Detta är ett märkligt resonemang. Under alliansåren åtnjöt såväl landsting som kommuner betydande ökningar i skatteintäkter per invånare, detta trots att det under flera av åren rådde den värsta internationella lågkonjunkturen på många generationer. Svedala kommun var inget undantag, våra skatteintäkter per invånare steg stadigt under hela perioden.

Socialdemokraterna talar bara om skattesatserna. Men de faktiska skatteintäkterna, pengarna som går till vår välfärd, beror också på hur många som betalar skatterna och hur stora inkomster de har. Under alliansåren stimulerades ekonomin, bland annat genom de sänkta skatterna på arbete, så att många fler faktiskt fick en inkomst. Resultatet blev mer pengar till välfärden, inte mindre. Och samtidigt fick människor mer pengar att röra sig med. Dessutom kunde fler själva förtjäna sitt uppehälle och var inte längre beroende av stöd från stat och kommuner, som alltså kunde använda pengarna till annat.

Vi moderater har svårt att se vad i detta som oroar Ambjörn Hardenstedt och hans partikamrater så.

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Svedala