Han ger Kävlingeborna dans i världsklass

Takterna sitter i. Furulundsbon Kim Bøytler turnerade som hiphop-dansare i mer än tio år. Numera driver han gruppen Freestyle Phanatix som turnerar flitigt i Norden. Den 13 september kommer de till Kävlinge och Unionstorget.

1982 satt en 13-årig Kim Bøytler framför tv:n hemma på Nørrebro i Köpenhamn. Nyhetsinslaget handlade om den nya trenden, electric boogie och breakdance. Bilderna visade några killar med vita handskar som gjorde vågformade rörelser med händerna.

– Det såg så häftigt ut att det skulle jag bara prova. Sedan har det bara fortsatt.

Vad var det du fastnade för?

– Det var en utmaning och det var en fin gemenskap. Oavsett vilken bakgrund du hade var alla med. Man pratade med människor man aldrig skulle ha pratat annars. Det bröt ner barriärer.

Kim uppskattade också principerna som hiphop står för – fred, kärlek, gemenskap och att ha kul. Intresset växte och 1993 var han en av fyra dansare som startade gruppen Freestyle Phanatix. Tre generationer dansare senare är gruppen i högsta grad fortfarande levande. Under hösten åker de på turné i norra delarna av landet.

– Vi har nog dansat för 1 miljon människor live under de här åren. Vi har varit runt i hela världen, säger Kim.

Själv lade han ned den egna danskarriären för sju år sedan på grund av en axelskada. Men helt stilla kan han inte hålla sig. Så fort han hör musik rycker det i kroppen.

– Jag dansar fortfarande på skoj, det ligger djupt integrerat i mig. Jag skulle säkert klara att snurra på huvudet fortfarande, men jag skulle inte kunna röra mig på två veckor.

Istället driver Kim dansgruppen som ett företag. Hemma från kontoret i villan på Kullen sköter han bokningar och hittar på idéer till nya shower och nya samarbeten varje år. I databasen har han samlat kontaktuppgifter till runt 10 000 arrangörer. En av dem är Kävlinge kommun – den 13 september kommer sex dansare och en beatbox-artist till Unionstorget under kommunens satsning "Kultur i Kävlinge". Föreställningen heter "Bust da Breakz".

– Det är en show som det lyser om att man har roligt tillsammans. Det ska bli roligt att ge Kävlingeborna en möjlighet att se den här typen av dans på världsnivå. Det går att se klipp på Youtube, men att se det live är något annat.

Kims framtida ambitioner handlar om att Freestyle Phanatix ska fortsätta på samma nivå, med runt 300 föreställningar per år. Dansarna har olika kulturell bakgrund och gruppen jobbar aktivt med integrationsfrågor. En tanke finns också att sprida konceptet till andra delar av världen.

– Jag lever min dröm varje dag. Jag har sett hur glada folk blir när vi kommer och uppträder. Jag kommer att fortsätta så länge jag kan och försöka se till att det lever vidare även efter det.

Vad brinner du för vid sidan av dansen?

– Det är mina barn och min fru. Jag gillar att vara glad och att sätta andra i en situation där de har det bra. Men jag har ingen hobby, det här är mitt liv.

Ser fram emot att ge en show på hemmaplan

"Jag var med och startade Freestyle Phanatix 1993 och är sedan en uppsättning med History of Breakdance på Malmö Stadsteater 1998 verksam som professionell dansteaterproducent. En föreställning som blev verklighet tack vare Philip Zandéns insiktsfullhet när teatern fick ett oväntat hål i kalendern. 2001 flyttade jag till Kävlinge och sedan dess finns gruppens hem här. Tillsammans med gruppen har jag varit med och vunnit bland annat Nordic/Baltic Battle Of The Year och varit med i internationella Battle Of The Year och UK Breakdance Championship där vi tagit 2:a och 3:e plats. Sedan några år turnerar jag inte längre och har istället fokuserat på gruppens ledarskap och administration. Jag vill hälsa från crew att vi ser fram emot att göra en föreställning igen på min hemmaplan!"