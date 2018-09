Antalet döda efter tyfonen Jebis framfart i Japan har stigit till ett tiotal. Och tusentals människor tvingades tillbringa natten på Kansais internationella flygplats.

Orkanvindarna drämde under tisdagen in ett fartyg i bron som förbinder flygplatsen – som ligger på en "H"-formad konstgjord ö – med omvärlden. Eftersom flygen också ställts in satt därmed 3 000 personer fast där över natten till onsdagen.

Nu evakueras flygplatsen sjövägen.