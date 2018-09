Länsstyrelse stänger sajten under valkvällen

Länsstyrelsen i Värmland stänger sin webbplats under valkvällen av säkerhetsskäl.

– Vi har gjort en säkerhetsanalys för valprocessen och en av åtgärderna är att plocka ner vår externa webb. Vi vill inte ha en risk med vår externa webb under de timmar då vi sköter valrapporteringen, säger Niklas Blomkvist, enhetschef för IT-avdelningen för alla Länsstyrelser till P4 Värmland

Webbplatsen kommer att vara stängd under valkvällen från klockan 18.00 och öppnas igen på måndag morgon. Under tiden kommer den som går in på webbadressen att mötas av en tillfällig hemsida.

– Angrepp görs ju mot externa hemsidor i hela världen och vi är inte på något sätt förskonade från det. Det är därför vi tar det här beslutet, säger Niklas Blomkvist.