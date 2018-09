Det är dags att inte bara Vänsterpartiet erkänner att en bra förskola kostar, skriver Joel Nordström och Anders Skans.

Bristande förutsättningar leder till att de som arbetar på Malmös förskolor inte får tid att göra sitt jobb så bra som de egentligen kan och som barnen förtjänar (Aktuella frågor 31/8 ).

Allt för stora barngrupper bidrar till hög personalomsättning, sjukskrivningar och många vikarier.

Två tredjedelar av de barn som går i Malmös förskolor vistas i grupper som är större än vad Skolverkets riktlinjer medger, det vill säga 6–12 barn per småbarnsgrupp och 9–15 barn per storbarnsgrupp.

VI hoppas att företrädare för fler partier tar till sig personalens åsikter så att Vänsterpartiet äntligen kan samla en politisk majoritet som prioriterar mindre barngrupper.

Politiker kan inte besluta hur omfattande sjukskrivningarna ska vara, inte beordra personal att stanna på dess arbetsplats mot sin vilja och inte tvinga människor att ta anställning i Malmö kommun. Men politiker kan göra något åt storleken på barngrupperna och arbetsvillkoren inom förskolan.

Vänsterpartiet har gång på gång under denna mandatperiod tagit upp att barngrupperna måste bli mindre. Det behövs mål för hur stora barngrupperna ska vara och en budget som gör att det kan bli verklighet. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet, de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har gång på gång sagt nej. De påstår att de vill minska barngrupperna, men de vill inte ge förskoleförvaltningen i uppdrag att minska dem och inte heller ge förvaltningen de pengar som behövs.

Vänsterpartiets förslag till budget för 2018 innehöll 88 miljoner kronor mer till förskolorna i Malmö än vad stadens politiska styre, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, avsatte. Orsaken var att förvaltningen, som har barngrupper så stora som 39 barn per grupp, skulle kunna ha som målsättning att under året komma ner till max 25 barn per grupp, och att förvaltningen skulle ha som målsättning att nå skolverkets riktlinjer inom fem år. Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde gemensam sak med de borgerliga och Sverigedemokraterna och röstade ner vårt förslag.

Inför 2019 har vi återigen föreslagit ökade resurser för att minska barngrupperna. Nu omfattar det 100 miljoner kronor.

Malmös barn och den personal som tar hand om dem kan inte vänta. Det är dags att inte bara Vänsterpartiet erkänner att en bra förskola kostar.

Joel Nordström (V)

ledamot i Malmö förskolenämnd

Andes Skans (V)

gruppledare i Malmö kommunfullmäktige