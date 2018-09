Den 13 september är det dags för "Kultur i Kävlinge" som blir Sommarorkesterns sista gig. Vi bad Måns Strömer, Viktor Chérouvrier Hansson, Josefin Persson och Arvid Liabäck berätta om sina musikdrömmar, de bästa minnena från sommarens turné och vilka möjligheter det finns för unga i Kävlinge att satsa på musiken.

Varför sökte ni till Sommarorkestern?

Arvid: Jag skulle egentligen ha sökt till Nordiska ungdomsorkestern, jag spelade där förra året. Men jag tyckte att detta lät kul och det fanns pengar i det så det var lite därför jag sökte.

Josefin: Det verkade vara ett väldigt roligt sommarjobb där man får göra det man älskar. Musiken är en väldigt stor del av mitt liv och det har varit värsta lyxen att få jobba med det i sommar.

Viktor: Min gitarrlärare föreslog att jag skulle söka och jag tyckte det var kul att få jobba med något som jag gärna gör på fritiden. Sedan upptäckte jag också att det var mycket jobb.

Måns: Den första veckan hade vi 5 dagar på oss att repa 14 låtar. Det var ju en hel del spelande, sex timmar per dag.

Vilken spelning var er bästa i sommar?

Josefin: Det var väl på Lucy's ändå.

Måns: På två veckor hade vi 14 spelningar och 10 stycken av dem var på äldreboenden. Det är klart att de äldre uppskattar det jättemycket men det märks inte lika mycket. På Lucy's var det kanske 40 släktingar och vänner. Det var helt överväldigande, publikkontakten var fantastisk.

Vilken är den finaste kommentar ni fått?

Måns: När vi spelade på Billingshäll hade min mamma hört någon säga "varför ska de inte fortsätta att spela, de är ju så samspelta, de har potential".

Arvid: Och du (Josefin) fick ofta höra, "ah, vad du sjunger vackert".

Vilken var er största publik?

Josefin: Det var på Kävlinge Live! Det var riktigt roligt, det var lika bra publik där som på Lucy's.

Arvid: Det var bättre ljudteknik där. Jag fick en mygga att sätta på så att det blev mycket bättre ljud.

Måns: De justerade volymen så att det lät bra, det var första gången vi hade hjälp med det.

Går det att bli popstjärna om man kommer från Kävlinge?

Josefin: Allt går. Det tror jag.

Arvid: Jag tänker mest på Kävlinges relation till andra städer som Malmö och Lund. Det är väldigt nära. De flesta med ambitioner åker dit, det är där allt finns.

Vad finns det för möjligheter för unga att spela musik här i kommunen?

Josefin: Det första för barn här är Kulturskolan där man lär sig grunderna. Och så finns det evenemang som Kultur i Kävlinge och stora julkonserter i kyrkan.

Vad finns det för lokala scener?

Josefin: Det är Korsbackaskolans aula.

Viktor: Korsbackakyrkan och det kan vara mycket konserter i Smörjgropen här vid biblioteket.

Vad hade kunnat bli bättre för att unga ska få utveckla sin musik?

Josefin: Jag tror kanske att man hade behövt satsa lite mer på Kulturskolan och göra den lite större. Jag vet att det har varit långa väntetider för några år sedan.

Måns: Det känns som en satsning som hade varit en förbättring, att få ner väntetiderna.

Josefin: Och att ha fler Live och evenemang som Kultur i Kävlinge. Och att det kan bli fler samarbeten mellan Kulturskolan och andra som dansgrupper och kyrkan.

Vad har ni själva för drömmar med er musik?

Arvid: Jag vill främst fortsätta med klassisk musik. Jag tycker om musikteori och kanske ska bli musiklärare.

Viktor: Jag tycker mest att det är kul att spela gitarr och vill ha det som en hobby.

Josefin: Jag vill gärna fortsätta med musik och gärna bli musikalartist. Eller så vill jag bli sång- och musiklärare.

Måns: Jag har hittat den elektroniska musiken och det känns väldigt roligt att experimentera med vilka ljud man kan få fram. Det hade ju absolut varit roligt att skapa något jag kan vara stolt över och som jag kanske kan publicera.

Vad ska ni spela under Kultur i Kävlinge?

Josefin: Jag tror att det blir lite likt Live.

Måns: När vi spelade för de äldre hade vi "Here Comes The Sun" med The Beatles och lite låtar från 60- och 70-talet. Nu när vi ska spela för alla åldrar blir det lite bredare med "Guld och Gröna skogar", "Fan va bra", "December, 1963" (Oh, What a Night) och "Strövtåg i hembygden".

Viktor: Vi brukar också spela "Signed, Sealed, Delivered" med Stevie Wonder och vi avslutar med "I Want You Back" med The Jackson 5. Då blir det rätt bra drag.

Ska ni fortsätta att lira ihop?

Josefin: Det hade varit jättekul, men vi har inte pratat om det faktiskt.

Viktor: Man får se vem som söker nästa år till Sommarorkester. Då kanske vi kan spela ihop igen.

Vad har varit roligast med detta?

Viktor: Det har varit kul att spela flera gånger för att lära sig bemästra timing och sådant.

Josefin: Det har varit jättekul med vår gemenskap. Vi har haft så roligt ihop och skrattat mycket.

Måns: Det var en härlig utmaning att lära sig spela 14 låtar på en vecka och att lira det två veckor efteråt. Det har inte varit som ett "vanligt" sommarlov där man krattar löv eller klipper häcken.

Arvid: Det har varit kul att det blivit en liten rutin av det, att få komma tillbaka på scen flera gånger i veckan och att få lära sig hur det är att vara musiker.

Fotnot: Sommarorkestern spelar klockan 17.15 på Unionstorget under Kultur i Kävlinge. Orkestern leds av Kävlinge kulturskola.