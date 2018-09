Uppsatt källa: Internt motstånd mot Trump

Att det pågår ett aktivt motstånd mot USA:s president Donald Trump är ingen nyhet. Men kampen mot honom pågår även bland hans egna medarbetare.

Det påstår en högt uppsatt befattningshavare i presidentens närhet i en debattartikel som publiceras i The New York Times . Skribenten är anonym, men The New York Times skriver att tidningen vet vem som är artikelförfattaren.