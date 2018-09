Björn Kjellman skadad under repetition

Sent under tisdagskvällen skulle skådespelaren Björn Kjellman cykla ut på Oscarteaterns scen i Stockholm under en repetition av musikalen "Så som i himmelen", när han föll och skadade sin ena fot.

Han fördes till sjukhus och läkarna kunde konstatera att han fått flera sprickor i foten.

Björn Kjellman har dock inga planer på att lämna ifrån sig sin roll som Arne. Det vänstra benet är nu fixerat med en stödstövel och skådespelaren förväntas medverka under premiären i Stockholm den 13 september.

"Inget ska få stoppa mig", säger Björn Kjellman i ett pressmeddelande.

Musikalen ”Så som i Himmelen” bygger på Kay Pollaks Oscarsnominerade succéfilm med samma namn från 2004. I de ledande rollerna syns bland andra Philip Jalmelid, Tuva B Larsen, Christopher Wollter och Malena Ernman. Björn Kjellman tog i augusti över rollen som Arne efter den sjukskrivne Morgan Alling.