Ekonomiskt missnöje i form av finanskrisen och Moderaternas arbetslinje, som ökade klyftorna mellan arbetande och arbetslösa och sjukskrivna, har drivit fram Sverigedemokraterna. Partiets politiker tillhör också ofta själva de grupper som har drabbats. Det hävdade tre forskare, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne, i en debattartikel i Dagens Nyheter i onsdags.

Vänstern jublade på twitter, Aftonbladets ledarsida gjorde bums undersökningen till sin egen åsikt. Det skulle ju bekvämt lasta skulden för högerradikalismen på borgerligheten och indirekt göra vänsterpolitik till motmedlet: med minskade klyftor, krossar vi SD.

Är mysteriet därmed löst? SD-koden knäckt?

Jag är inte övertygad. Undersökningen bidrar med ännu en pusselbit i det som brukar kallas tesen om globaliseringens förlorare. Det ligger nog en del i den teorin om man vill förklara varför folk är missnöjda. Men mindre om man vill förklara varför de röstar på just SD och gör det just nu. Hur omvandlas ett ekonomiskt missnöje till röster på ett parti med invandringsstopp som mål och mening? Det är ju också svårt att se att missnöjet skulle ha exploderat på ett sätt som kan förklara varför partiets stöd nästan tiofaldigats mellan 2002 och 2014, en tid då de breda grupper av arbetare, småföretagare och tjänstemän, som SD hämtar sitt stöd hos, hade en ganska god ekonomiskt utveckling. Inte minst om man jämför med 90-talskrisen, då SD-väljarna inte var fler än att de rymdes på en fotbollsarena.

Andra undersökningar visar också att SD-väljarna inte är mer rädda än andra för att förlora jobbet, och att de bara lite oftare är långtidssjukskrivna eller arbetslösa än andra. De flesta har jobb och normala inkomster. Vad gäller synen på klassklyftor, skattesänkningar och offentliga sektorns storlek ligger de mycket närmare Moderaternas väljare än Socialdemokraternas.

Det som skiljer SD-väljarna så radikalt från andra väljargrupper är ju hur de avskyr invandringen och deras misstro mot medier och politiker. Men det lyckas Folke, Persson och Rickne trolla bort när de fokuserar så hårt på ekonomi.

Faktum är att när statsvetaren Ann-Cathrine Jungar i forskarantologin ”European populism in the shadow of the great recession” (ECPR Press, 2015) gick igenom utvecklingen under just finanskrisen, så fann hon inget stöd för tesen att krisen skulle ha givit SD vind i seglen.

Jungars och många andras förklaringar handlar i stället mer om det politiska landskapet: om samlingen i mitten, som öppnat de politiska flankerna, och om att invandringen hamnat i centrum för den politiska debatten – enligt den tyske statsvetaren Kai Arzheimer är det sambandet tydligt: ju mer andra partier pratar om invandring och nationella värderingar, desto mer vinner ytterhögern (”The Populist Radical Right”, Routledge, 2016).

Mer intressant med Folkes, Perssons och Ricknes undersökning är i så fall att SD:s politiker till stor del består av långtidsarbetslösa och förtidspensionärer. Vi vet ju att SD-väljarna hyser ett sällsynt lågt förtroende för politiker, så det är kanske ingen djärv tes att de därför har lättare att spegla sig i SD:s företrädare än i de andra partiernas politruker och kostymnissar?

Det kan i så fall kallas en framgångsrik identitetspolitik – paradoxalt nog för ett parti som brukar använda begreppet som skällsord.