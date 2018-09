Ebbot tar Union Carbide Productions till Malmö

Det legendariska svenska rockbandet Union Carbide Productions har återförenats i sommar. Nu kommer Ebbot Lundberg och hans medmusiker till Malmö i höst.

1993 splittrades Göteborgsbandet Union Carbide Productions efter sex hyllade år och internationellt genomslag. Sångaren Ebbot Lundberg och gitarristerna Björn Olsson och Ian Person gick senare vidare och startade The Soundtrack of Our Lives.

I somras återförenades Union Carbide Productions för konserter på Liseberg och Gröna Lund, men nu är det klart att de i höst ger sig ut på en klubbturné och den 7 november kommer bandet till KB i Malmö. Biljetterna är redan släppta.