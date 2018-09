Kollmats om möjlig drömfinal: Vi får göra vårt

Damallsvenskan kan avgöras med en ren SM-final i den allra sista omgången. Då möts två av favoriterna – Göteborg och Rosengård – på Ullevi. – Det vore ju skithäftigt om det blev så, säger Beata Kollmats, lagkapten i Göteborg FC, som tar emot Linköping i helgen.

Med sju omgångar kvar är Damallsvenskan helt öppen. I topp, på 31 poäng, finns Göteborg. Tätt bakom jagar FC Rosengård och Piteå på 30. Och efter dem Kristianstad och Linköping på 26 respektive 25.

– Det är jättespännande, allt kan ju hända. Man har ju sett innan alla lag verkligen kan slå alla i den här serien. Så för oss gäller verkligen att ta en match i taget och komma så väl förberedda som vi kan till varje match, säger Göteborgs mittback och lagkapten Beata Kollmats.

TT: Är det ett svag- eller sundhetstecken att serien är så jämn i år?

– Jag tror att det är bra att ligan håller en så pass jämn nivå. Sen är det ju nåt lag som har halkat efter där. Men jag känner i alla fall personligen som spelare att det är det man vill ha, det är inte roligt om det är ett lag som alltid drar iväg i toppen, så har det ju varit lite innan med Rosengård. Det är bara kul att det finns något att spela för in på slutet liksom, säger Kollmats.

En kittlande tanke, och möjlighet, är att serien lever in till sista omgången – när Göteborg tar emot just Rosengård på hemmaplan – i vad som skulle kunna bli en SM-final.

– Det vore ju skithäftigt om det blev så. Vi får göra vårt, så kanske de gör sitt, så kan det ju bli så, säger Kollmats.

Först och främst väntar ett annat toppmöte för Göteborg efter landslagsuppehållet. På lördagen tar man emot Linköping hemma – ett Linköping som vann vårmötet med 1–0, trots att, som Kollmats minns det, Göteborg stod för en bra prestation.

– Vi åkte på ett mål som man kanske inte gör skitofta, rätt upp i nättaket. Så det var lite tungt. Men vi vet att när vi spelar bra så kan vi slå alla lag, det är skönt att vi har hemmamatch och man känner lite revanschsug, men det blir en tuff match.

Mittbacken gör sin åttonde säsong i klubben, i år med förtroendet att bära kaptensbindeln runt armen. Och det var ett tag sen sist som hennes Göteborg var med och slogs i den absoluta toppen. 2011, när Kollmats var ny i klubben och spelade en match, slutade Göteborg tvåa – en poäng bakom Malmö.

– Det är jätteroligt såklart. Kul att vi har fått in lite nya tränare och vi har en stomme som har varit med ett tag, kontinuitet är ju viktigt för att man ska prestera bra. Samtidigt som vi inför i år gjorde klart med bra nyförvärv och fick in några fler under sommaren.