Camilla Larsson rapporterar om snackisarna i Venedig.

Paul Greengrass under inspelningen av "July 22", som skildrar massakern på Utøya. Filmen tävlar om Guldlejonet på Venedigfestivalen. Bild: Erik Aavatsmark

Venedigs bisarrt usla jämställdhetssiffror har hamnat rejält i blickfånget under festivalens 75-årsjubileum. Australiensiska "The nightingale", av Jennifer Kent, är den enda filmen med kvinnlig regissör av 21 filmer i huvudtävlingen. Efter hård kritik och påtryckningar från organisationer som Women in Film and Television International gick festivalchefen Alberto Barbera till slut med på att följa sina kolleger i Cannes och Locarno i fotspåren och skrev vid festivalens start under en avsiktsförklaring om att arbeta mot målet 50/50 till 2020. Juryordföranden Guillermo del Toro gjorde samtidigt ett tungt utspel för jämställdhet inom filmvärlden och följdes av den franske regissören Jacques Audiard, som tävlar med sin första engelskspråkiga film ”The sisters brothers”. Men om ambitionen ska bli mer än en meningslös signatur på ett papper så krävs åtgärder som det i dagsläget är svårt att tro att den högst motsträvige festivalchefen kommer att prioritera.