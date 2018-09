Ludvigsson siktar på topp 10 på VM

Sverige skickar tolv cyklister till VM i landsväg som avgörs i Österrike 23–30 september. På herrsidan är Tobias Ludvigsson ensam svensk i elitklassen – och det stora målet är tempoloppet.

"Tobias kommer att gå 'all in' på tempot för att försöka köra in en topp tio-placering. På linjet så handlar det mer om att komma med i en tidig utbrytning och se hur länge den håller", säger förbundskaptenen Lucas Persson i ett pressmeddelande.

På damsidan är det största svenskhoppet Emilia Fahlin som kommer till start tillsammans med Hanna Nilsson och Sara Penton.

"På linjeloppet så tar vi med Sara Penton som hjälpryttare, hon har visat flera gånger att hon är en av världens bästa hjälpryttare. Sen tror jag att både Emilia och Hanna kan vara med och köra final", säger Persson.

Emilia Fahlin kommer även att köra tempoloppet.

Sverige skickar bland flera U23-cyklister bland annat den regerande svenske mästaren på landsväg Lucas Eriksson.