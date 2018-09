Temperaturer över det normala har värmt skåningarna under veckan, men till helgen blir det ostadigare. Redan på fredagskvällen drar en front med regn in.

Malva Lindborg är meteorolog på SMHI och hon rekommenderar att man har ett paraply med sig till vallokalerna på söndag.

– Valvädret är lite växlande. Det är svårt att precisera exakt var det kan komma regnskurar och inte. I nuläget ser det ut som att norra Skåne får lite mer skurar medan södra kusten har chans för uppehåll, säger hon.

Det ligger en front med regn över Danmark just nu. Den kommer passera in över Skåne under kvällen.

– Det ostadiga vädret börjar redan ikväll. Tyngdpunkten för skurarna hamnar i norra Skåne, framförallt under söndagen. Det ser ut som att Malmö får någon enstaka skur och att det är mer ihållande över Helsingborg.

– Men jag skulle inte säga att det blir uppehåll i Malmö men det blir inte riktigt lika mycket regn som i Helsingborg.

Under veckan har temperaturerna varit högre än vad som är normalt i början av september och enligt Malva Lindborg kommer det fortsätta att vara varmt.

– Det blir alltid lite lägre i samband med regn, men mellan skurarna ser det ut som att vi kommer upp i 17-18 grader under helgen. Anledningen till att det är lite lägre än tidigare i veckan är den här fronten som passerar ikväll, men det är fortfarande varmt för årstiden.