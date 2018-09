Topplistorna: Eminem rakt in på första plats

Eminems nya skiva "Kamikaze" går direkt in på albumlistans första plats och puttar därmed ned Hov1 ett snäpp. Den svenska hiphopgruppen innehar dessutom andra platsen på singellistan – där Dynord & Gigi Agostino toppar.

Album:

1. (Ny) Eminem: "Kamikaze"

2. (1) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (2) Ariana Grande: "Sweetener"

4. (3) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

5. (5) Fricky: "Aqua aura"

6. (4) Drake: "Scorpion"

7. (6) XXXTentacion: "?"

8. (7) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

9. (8) Avicii: "Avici (01)"

10. (11) XXXTentacion: "17"

11. (10) Hov1: "Hov1"

12. (9) Travis Scott: "Astroworld"

13. (12) Ed Sheeran "Divide"

14. (13) Molly Sandén: "Större"

15. (Ny) Troye Sivan: "Bloom"

16. (15) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

17. (18) Imagine Dragons: "Evolve"

18. (16) Lasse Stefanz: "Forever"

19. (Ny) U.D.O.: "Steelfactory"

20. (24) 6IX9INE: "Day69: Graduation day"

Singlar:

1. (2) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

2. (1) Hov1: "Auf wiedersehen"

3. (7) Calvin Harris & Sam Smith: "Promises"

4. (19) Dean Lewis: "Be alright"

5. (3) Drake: "In my feelings"

6. (Ny) Eminem featuring Joyner Lucas: "Lucky you"

7. (4) Hov1: "Still"

8. (Ny) Eminem: "The ringer"

9. (5) Juice Wrld: "Lucid dreams"

10. (9) Benny Blanco, Halsey & Khalid: "Eastside"

11. (Ny) Z.E featuring Jiggz & Thrife: "Gäller"

12. (10) Sandro Cavazza & P3GI-13: "High with somebody"

13. (6) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

14. (11) Tyga & Offset: "Taste"

15. (8) Clean Bandit feautring Demi Lovato: "Solo"

16. (13) 6ix9ine & Nicki Minaj & Murda Beatz: "Fefe"

17. (14) Kris Kross Amsterdam & The Boy Next Door: "Whenever"

18. (72) Ricky Rich, Dani M och Aram Mafia: "Bandolero"

19. (12) Dj Khaled & Justin Bieber & Chance the Rapper: "No brainer"

20. (20) Alan Walker, Au/Ra & Tomine Harket: "Darkside"

Källa: Grammofonleverantörernas förening