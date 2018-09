Att vi inte blir fler är direkt negativt för våra äldre

I onsdags höll Centerpartiet i Vellinge och Sverigedemokraterna Vellinge gemensam debatt i Vellinge kommunhus. I debatten representerade Magdalena Nour och Mikael Kinning det liberala Centerpartiet och Karl-Johan Persson och Kristian Svensson Sverigedemokraterna.

SD:s retorik är enkel att känna igen; Näset målades upp med mörka penseldrag och i stort behov av patrullerande medborgare och väktare till vägföreningarna, det propagerades för en skola där särdeles stökiga elever skall placeras i utanförskap, men de ville också en maximal tillväxt i kommunen om 0,25 procent. Ständigt dessa försök att plocka enkla poäng, framför allt hos äldre, genom att hitta lösningar till påhittade problem och samtidigt säga att saker och ting ska vara som de alltid varit, exempelvis invånarantalet.

Det går nästan att påstå att SD vill ”stänga gränserna” in till Vellinge kommun. 0,25 procents tillväxt motsvarar ungefär 90 personer som kan flytta in i Vellinge årligen. Inte bara är det ett hot mot kommunen och landsbygdens fortsatta utveckling, det slår dessutom hårdast mot just äldre.

För att sätta detta i lite perspektiv bör sägas att skillnaden 2016 på födda och bortgångna i kommunen var 80 personer. Vi blev alltså 80 fler, utan att någon flyttat in. Sist mätningarna gjordes hade det totalt sett ökat med 590 personer. Det tycker även vi från Centerpartiet är för mycket, och vi vill på sikt bromsa in tillväxten till 1 procent årligen, motsvarande ca 350 personer.

Att sänka tillväxten till max 0,25 procent är inte bara oerhört svårt att nå, det får också en klart negativ inverkan på kommunens äldre, som Sverigedemokraterna säger säg värna om. Inom 7-8 år beräknas antalet seniorer över 80 år i kommunen ha stigit från dagens 1500 personer till inte mindre än 3 500 personer. Många av dessa bor idag i villor. Villor som kräver mycket arbete med gräsmattor att sköta eller fasader att måla, men som också kan vara obekväma eller direkt farliga för äldre med trappor att gå i eller trösklar att ta sig över.

Om Sverigedemokraterna får sin vilja igenom och når 0,25 procents tillväxt betyder det i realiteten ett byggstopp i Vellinge kommun. Det vi från Centerpartiet vill göra är istället att fokusera på vad vi ska bygga! Vi vill bygga klimat- och ekonomismarta boenden där kommunens äldre kan bo och trivas. De ska inte tvingas bort från kommunen för att de inte längre vill bo kvar i sitt hus, de ska inte bli isolerade och ha svårt att nå servicen de förtjänar och de ska inte hamna i en ekonomisk knipa för att de vill bo smartare och bekvämare.

Det är färdigbyggt på den västra sidan om Falsterbokanalen, men för att ta ansvar för kommunens invånare behöver vi få växa och planera framåt.

Linus Larsson (C)

Kandidat kommunfullmäktige, Vellinge