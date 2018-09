Rosengårdstränaren: "Vi behöver stolpe in nu"

Tung skada, bortdömt mål och två direkt avgörande misstag. Rosengårdstränaren Jonas Eidevall tror landslagsuppehållet kan vara boven i dramat.

– Nu gäller det att vi börjar få lite stolpe in, sa Eidevall.

FC Rosengård vann matchen mot Djurgårdens IF FF med 2-0. Vid båda tillfällena var det en dålig hemåtpassning som låg bakom att det blev mål.

– Vi bjuder på ett mål i första halvlek helt enkelt. Det är ett trist mål att släppa in och sen kommer ytterligare ett skitmål i andra. Vi har inte råd att släppa in den typen av mål. Det blir kostsamt och sätter sig mentalt, sa Djurgårdstränaren Joel Riddez efter matchen.

FC Rosengårds tränare tror att målen kan ha berott på den konstiga uppladdningen som de båda lagen hade inför matchen.

– Vår prestation under matchen är godkänd med tanke på att vi hade rätt så stökiga förberedelser inför. Det blir någonstans kvalitativt för spelet, sa Eidevall.

– Spelarna har varit iväg på olika landslagsuppdrag och man märker att nu när de ska tillbaka och anpassa sig till spelet igen är de inte bara fysiskt trötta utan också mentalt trötta i beslutsfattandet. Jag tror därför att det är vanligare med skitmål i en sådan här match, än vad det kommer vara sen.

FC Rosengård fick ett mål bortdömt under inledningen av den andra halvleken. Något som Eidevall inte var nöjd med.

– Vi är där den här säsongen att vi behöver få marginalerna med oss. Vi behöver också få stolpe in någon gång. 2-0-målet som de dömer bort för offside. Det är inte offside. Bollen vi hade inne in mot Eskilstuna förra omgången, som inte vinkades in, borde till 99 procent ha varit ett mål.

– Vi behöver helt enkelt få marginalerna på vår sida nu under hösten om vi ska kunna vinna serien, säger en lätt irriterad FCR-tränare.

Att Iva Landeka dessutom fick lämna planen på bår redan efter 20 minuters spel var även det något som oroade Eidevall.

– Vi vet inte hur det är med henne än. Det får vi se de kommande 24 timmarna efter en röntgen. Men det är så klart inte bra för oss att hon är skadad. Hon har varit jätteviktig för oss under säsongen, så vi hoppas att det inte är något allvarligt. Men det är klart att den kommande Champions League-matchen är i stor fara.

På onsdag ska FC Rosengård nämligen spela årets första CL-match i Ryssland mot Ryazan.

– Det blir en intensiv period i september. Nu är den här matchen är gjord och nu ska vi vidare till nästa.