Centerpartiet I Malmö hoppas att valvinden ska blåsa upp dörrarna till rådhuset i Malmö.

– Jag är faktiskt övertygad om att vi kommer in i fullmäktige, säger Michaela Esseen (C).

Centerpartiet åkte ur kommunfullmäktige i Malmö för 20 år sedan. Men nu satsar partiet hårt på en comeback.

– Det bör funka. Jag är verkligen förhoppningsfull, säger Niels Paarup–Petersen, som är gruppledare för C i Malmö.

När Sydsvenskan dyker in på partiets valvaka på Slagthuset i Malmö vid åttatiden på kvällen har vallokalsundersökningarna precis kommit. De pekar på att C går kraftigt framåt och vinner ungefär 9% av rösterna på riksplanet. För att partiet ska komma in i Malmös kommunfullmäktige krävs 3 % av de lokala rösterna.

– Det första och viktigaste för oss är att vi kommer in i fullmäktige. Det vore historiskt och jag tycker att vi förtjänar det, säger Niels Paarup–Petersen.

– Men det vi säkert kan fira i kväll är en fantastisk valrörelse. Vi har synts mer än någonsin i Malmö. Men det kommer nog att ta lite tid innan vi vet precis hur det går, säger han.

Centerpartiet är fortfarande litet i Malmö: bara 59 personer är anmälda till valvakan. Många av dem har stått ute i vallokalerna och delat ut valsedlar i tolv timmar under söndagen.

Michaela Esseen är ordförande för C i Malmö. Hon hoppas att Annie Lööf-effekten och Centerpartiets framgångar på riksplanet ska hjälpa partiet in i Malmös kommunfullmäktige:

– Vi får nog en medvind av att vi har en så stark partiledare.

– Jag är faktiskt övertygad om att vi kommer in i fullmäktige. Jag tror att vi har jättebra chanser, säger Michaela Esseen.