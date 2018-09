I fredagens partiledardebatt sa Jimmie Åkesson sitt hjärtas mening. ”De passar inte in i Sverige.” Alla vet vilka han menar. Svartskallarna. Muslimerna. De mörkhyade. Mina och dina arbetskollegor, grannar, släktingar, familj och älskare, skriver Rakel Chukri.

I fredags kväll hände det. Under SVT:s sista partiledardebatt tappade Jimmie Åkesson masken. Under några minuter förträngde han Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans mot rasism och sa vad han egentligen tycker: invandrare får inte jobb eftersom ”de inte är svenskar”. Han fortsatte: ”De passar inte in i Sverige och det är klart att då är det svårt att få jobb.”

Uttalandet borde inte förvåna någon. 1995 blev Åkesson självmant medlem i ett parti som stod nazismen nära. SD:s rasistiska budskap var inte dolt 1995 utan hatet mot judar, svartskallar och mörkhyade skreks ut av skinnskallar och andra fascister. Jimmie Åkesson vet det. Jag vet det. Alla vet det.

Ända sedan SD kom in i riksdagen har Åkesson låtsats lida av minnesförlust när det gäller sitt eget partis historia. Partiets strategi – för att bli rumsrent – har i stället varit att rensa ut de skränigaste rasisterna från medlemslistorna. Efter varje skandal har Åkesson hållit hårt i sin snuttefilt – principen om nolltoleransen. Men inte en enda gång har Åkesson levererat ett trovärdigt svar på varför just SD:s listor kryllar av antisemiter, homofober, islamofober och kvinnohatare. Inte en enda gång har han förklarat varför de som drivs av hat söker sig till just SD.

Visst har det avslöjats extremister i andra partier. Men inget annat parti är en magnet för folk som älskar Hitler, hånar Anne Frank och drömmer om att bränna ner moskéer. För att bara nämna tre exempel från den växande högen med SD-skandaler.

I måndags skrev Expos chefredaktör Daniel Poohl att man borde prata mindre om SD:s förflutna och mer om vad partiet gör idag. Och han har helt rätt. I åtta år har SD-medlemmar framgångsrikt spridit våldsamma budskap. Det är inte som när jag och Jimmie var unga på 90-talet, att grov rasism främst spreds i fult kopierade rassetidningar.

Jag minns förstasidan på Kvällsposten, kort efter att SD hade kommit in i riksdagen. Där återgavs ett citat från en SD-kandidats Facebooksida: ”Ställ upp invandrarna här på filmen o sätt en kula mitt mellan ögonen, lägg dom sen i en påse o sätt frimärke o skicka dom dit där dom hör hemma.”

Jag minns att jag tänkte: Ska det vara så här nu? Ska man behöva vänja sig vid att konfronteras med xenofoba mordfantasier i offentligheten? Åtta år senare är svaret: Ja. Jimmie Åkessons respons på detta är uppenbar, han påstår att inte heller han vill ha med rasisterna att göra. Men återigen, han har aldrig på ett trovärdigt sätt förklarat varför de söker sig till just hans parti.

Det är inte heller endast de utrensade kandidaterna och politikerna som är problemet. Några av dem som sitter säkrast i SD-båten har jämställt homosexuella med pedofiler, drömmer om att censurera medier och har uttryckt sin beundran för antisemiter och auktoritära ledare.

Jimmie Åkesson älskar att gnälla på de övriga partiledarna men han har aldrig fullt ut tagit ansvar för sin rörelse. Ingenting är någonsin hans fel. Just därför var fredagskvällen så avslöjande. Han sa sitt hjärtas mening. ”De passar inte in i Sverige.” Alla vet vilka han menar. Svartskallarna. Muslimerna. De mörkhyade. Mina och dina arbetskollegor, grannar, släktingar, familj och älskare.

I fredags reagerade Centerledaren Annie Lööf som en mensch, slog näven i bordet och sa ”Men hur uttrycker du dig?” Hon var alldeles rasande. För hon förstod Åkessons budskap: Sverige ska delas upp i önskade och oönskade. Varenda person med invandrarbakgrund ska tänka att hen inte är välkommen här.

På lördagen, när Åkesson talade på Värnhemstorget i Malmö, skämtade han om att Annie Lööf blev så arg dagen innan. När publiken skrattade fortsatte Jimmie Åkesson prata om hur självklara hans åsikter borde vara. Så kan han säga eftersom det är alla vi andra som får leva med hatet och osämjan.