I kväll avgörs valet i Lund - följ rapporteringen här

Sent ikväll, söndag, får vi resultatet av kommunalvalet i Lund. Då får vi dessutom - kanske - veta vilket eller vilka partier som ska styra kommunen under de kommande fyra åren. Här kommer du att kunna följa vår rapportering på plats under valnatten.