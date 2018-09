Spänd väntan inne på Socialdemokraternas valvaka i Folkets hus i Malmö.

Inne på Folkets hus i Malmö har Socialdemokraterna samlats för att äta, dricka och vänta ut resultatet.

När de första siffrorna visas på storbild råder en koncentrerad, dämpad stämning i lokalen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, är inte förvånad över att Socialdemokraterna på riksplanet har tappat från 31 procent till 26,2, enligt den första vallokalsundersökningen.

– Det var väntat att vi skulle göra ett tapp, med tanke på hur mätningarna har sett ut. Jag känner ändå att utvecklingen har varit att vi har tagit oss här på slutet på valrörelsen och att jag känner att vi är på väg upp. Men det är valdagen som räknas. Och ingen jublar åt ett valresultat om det landar på det här, 26.

Vad tror du om Malmö? Det dröjer lite innan siffrorna för kommunvalet kommer.

– Jag kan bara säga hur känslan är, vi har haft mellan 50 och 60 000 samtal, knackat väldigt många dörrar, pratat med väldigt mycket folk. Känslan är att det var tungt i början av mandatperioden, idag känner jag en helt annan framtidstro, man ser att byggkranarna sträcker sig över hela staden och jag tror att man börjar se att skolresultaten sakta kryper upp.

Hur är känslan just nu, i dig?

– Det är väldigt spännande. Jag känner mig ganska säker på att man inte kommer att kunna tydligt se en klar vinnare. Det kommer att vara så pass jämnt mellan blocken. Men det klart att man vill se hur detta landar. Jag hoppas förstås att Malmösiffrorna blir tydligare.

Undersökningen visar att det är helt jämnt mellan blocken, hur kommenterar du det?

– Det är precis så jämnt så vi har ingen möjlighet att kommentera hur det kommer att landa. Det är väl lite det som har visats under en lång period att risken är att det inte är en helt given vinnare och att det kommer att ta lite tid. Det jag ser är att vi kommer att behöva göra vad vi kan för att få till ett stabilt styre. Vad är bäst för landet - hur skapar vi stabilitet och långsiktighet? Där tycker jag att Stefan Löfven har varit tydlig och sträckt ut en hand och sagt att med det läge som är får vi tar ansvar och samarbeta, sträcka ut en hand över blocken, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

En minister finns också på plats i Malmö folkets hus, migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S), som hade varit och röstat i ”sin by” Degeberga tidigare under dagen.

– Valdagen är för mig väldigt högtidlig. I lilla Degeberga var det kö i röstlokalen. Det har jag inte upplevt så innan. Sedan åkte jag in till stan, Kristianstad, och delade ut valsedlar på Gamlegården. Även där var det kö, och det är annars ett område med väldigt lågt valdeltagande. Den upplevelsen jag har, och jag hoppas att vi kommer att se det ikväll, att vi går mot ett ökat valdeltagande. Det är väldigt positivt, för det här valet är inte ett val mellan rött och blått, det är ett värderingsval, ett val där vi värnar vår demokrati. Just de värdena tycker jag har mött under dagen, att många pratar om, säger migrationsministern.