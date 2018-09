Makten över Malmö fortfarande en öppen historia

Får det rödgröna styret (S+MP) fortsatt förtroende att styra Malmö de kommande fyra åren? Strax efter 22-tiden på valkvällen är makten över Malmö fortfarande en helt öppen historia.

Årets valrörelse är slut. Malmöborna har gjort sitt val. Allt handlar om hur de 61 åtråvärda mandaten i Malmös kommunfullmäktige, stadens högsta beslutande politiska församling, ska fördelas.

När 18 av Malmös 192 valdistrikt är räknade på valkvällen har Socialdemokraterna, som styrt staden sedan 1994, fått 36,3 procent av Malmöbornas röster. Vid kommunvalet 2014 fick partiet 32,9 procent när alla röster var räknade.

– Känslan är att det var tungt i början av mandatperioden, idag känner jag en helt annan framtidstro, man ser att byggkranarna sträcker sig över hela staden och jag tror att man börjar se att skolresultaten sakta kryper upp, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) från Socialdemokraternas valvaka i Malmö.

Samtidigt har Miljöpartiet, som styrt tillsammans med S de senaste fyra åren, fått 4,4 procent av rösterna strax efter 22-tiden.

Vänsterpartiet, som lämnade det rödgröna styret 2015, har hittills fått 8,6 procent.

Den borgerliga alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna, hoppas stå som segrare när Malmös valresultatet är klart.

Vid 22-tiden har Moderaterna fått 19,7 procent av rösterna och Liberalerna 5,3 procent.

C och KD, som kämpar för att ta sig in i kommunfullmäktige, måste nå upp till treprocentsspärren för att lyckas. Vid 22-tiden ligger C på 4,2 procent och KD på 2,6 procent.

Sverigedemokraterna, som gått framåt i varje fullmäktigeval sedan 2002, har sagt att partiet är redo att släppa fram ett alliansstyre.

När 18 valdistrikt i Malmö är räknade har SD 17 procent. I valet 2014 fick partiet 13,1 procent.

– Jag tror att det kommer att bli ett maktskifte i Malmö, säger Sverigedemokraternas kommunalråd, Magnus Olsson, under partiets valvaka.

Vem som får styra Malmö de kommande fyra åren är alltså fortfarande en helt öppen historia vid 22-tiden på söndagen.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) lär det inte bli klart förrän om några dagar.

– Det ligger nära till hands att vi behöver avvakta ett definitivt valresultat innan vi sätter oss i förhandlingar. Vi vet ju inte hur mandaten fördelas i fullmäktige förrän onsdagsräkningen är klar, sa hon i en intervju med Sydsvenskan som publicerades under valdagen.

Enligt utmanaren, moderaten Torbjörn Tegnhammar, finns det bara två möjliga alternativ. Antingen får de rödgröna majoritet. Eller så blir det maktskifte med ett alliansstyre som kan bygga på SD-röster.

Feministiskt initiativ, som tog hem två mandat i fullmäktigevalet 2014, har fått 1,2 procent av rösterna i Malmö strax efter 22.