"The deuce"-skaparna skiljer på porr och sex

I HBO-serien ”The deuce” skildras sexindustrin i New York under det tidiga 70-talet och hur porrfilmsindustrin började växa fram. – Vi är medvetna om att det är som att gå igenom ett minfält när man gör en serie som den här, säger David Simon, som tillsammans med George Pelecanos har skapat serien.

Den som besökte New York under 1970-talets mitt minns att trakterna kring Times Square inte var platser där man borde röra sig, allra minst sent på kvällen. Kvarteren kring 42:a gatan kallades just ”The deuce”. Filmer som ”Taxi driver” berättade om våld, missbruk och prostitution.