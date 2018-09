Dyster drunkningsstatistik efter het sommar

Den långa, varma sommaren har skördat ovanligt många liv i form av drunkningsolyckor. Under augusti månad drunknade 18 personer, jämfört med sex drunknade under motsvarande månad 2017.

Den övervägande andelen av dödsoffren under augusti var män – 16 personer.

Under de fyra sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti omkom totalt 92 personer, lika många som under rekordåret 2014. I fjol omkom totalt 47 personer under motsvarande period.

Maj, som i år bjöd på tidig högsommarvärme på många håll, var den sämsta månaden på 18 år med totalt 21 omkomna i drunkningsolyckor. Också juli utvecklade sig i samma riktning, med 35 omkomna.

Hittills i år har 115 människor avlidit i drunkningsolyckor, vilket är den högsta siffran på tio år, enligt Svenska Livräddningssällskapets (SLS) statistik. Vad som sticker ut i statistiken är att antalet fritidsbåtolyckor minskar – sju omkomna mot 17 under 2017.

"En person omkommer i drunkningsolyckor varannan dag. Detta under en period på året som borde förknippas med glädje och avkoppling! Ett anmärkningsvärt högt tal och helt oacceptabelt", skriver SLS i ett pressmeddelande.

Fakta: Drunkningar i sommar

Antal drunkningar under sommaren 2018. Fjolårets siffror inom parentes.

Maj 21 (11) Juni 18 (18) Juli 35 (12) Augusti 18 (6)

Källa: Svenska Livräddningssällskapet