José Gonzalez ger ut liveskiva

Gitarristen och låtskrivaren José Gonzalez är på väg att släppa en liveskiva. Den heter "Live in Europe" och spelades in tillsammans med The String Theory under en Europaturné förra året.

Den experimentella kammarorkestern började spela med Gonzalez 2009 och har gett låtar som "Crosses" och "Heartbeats" ny skrud under livespelningarna.

Albumet levereras i vinter och dyker upp som digital utgåva nästa år, enligt ett pressmeddelande.

I höst åker Gonzalez och The String Theory ut på en ny turné, som inleds med två konserter på Dramaten i Stockholm den 15 och 16 september. Tidigare i år släppte han en ep tillsammans med livebandet Brite Lites.