Tobias Lindberg: Även små misstag göder valmyterna.

Nej, det var inget fuffens bakom Valmyndighetens kraschade webbplats på valkvällen. Och ja, vissa vill säkert hellre tro på valfusk än på åsiktsskillnader mellan egna Facebookflöden och allmän opinion. Men varför ge utrymme för konspirationsteorier? Bättre rutiner borde kunna minska såväl misstag som misstänksamhet.

Under stora delar av valkvällen var det omöjligt att gå in på sajten val.se . Det ledde till misstankar om en överbelastningsattack. Men enligt myndighetens it- och kommunikationschef Carl Sjöberg finns inget som tyder på ett angrepp av sådant slag. Kraschen tycks helt enkelt ha berott på större intresse av att följa rösträkningen än vad de ansvariga hade räknat med.